Инфляция замедлилась во всех регионах Черноземья

Годовая инфляция в России продолжила замедляться в апреле и составила 5,58%. Во всех регионах Черноземья за этот период показатель также снизился. Соответствующие данные приводят региональные отделения Центробанка.

Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле замедлилась и составила 5,93%. По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2026-го поднялся до 102,48% по отношению к декабрю 2025-го. По сравнению с мартом цены выросли на 0,2%, значительнее всего в регионе подорожали услуги (на 0,8%). С исключением сезонности общий рост цен замедлился по сравнению с мартом. Заметно подешевели плодоовощи, особенно огурцы и перец, что связано со снижением стоимости тепличной продукции.

Годовая инфляция в Орловской области снизилась до 5,72%, а цены в регионе выросли на 0,14% к марту. По данным Орелстата, ИПЦ равен 102,84. Заметнее всего подорожали услуги (на 0,6%). Цены в апреле 2026 года по сравнению с мартом практически не изменились, так как увеличилось предложение отдельных продовольственных товаров.

Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась до 5,28%. По данным Липецкстата, ИПЦ в апреле 2026-го по отношению к декабрю 2025 года равен 102,74%. Цены выросли на 0,07% к марту. Зафиксировано умеренное подорожание непродовольственных товаров и услуг (на 0,33% и 0,13% соответственно). С исключением сезонности цены в апреле выросли меньше, чем в марте. Среди причин — расширение предложения отдельных видов продовольствия и охлаждение спроса на ряд непродовольственных товаров. В Воронежской области годовая инфляция уменьшилась и составила 4,6%, а цены снизились на 0,44%. По данным Воронежстата, ИПЦ достиг 102,52%. В апреле цены на продовольствие и услуги снизились (на 0,99% и 0,12%), а на непродовольственные товары — практически не изменились. Главная причина — действие соглашения об ограничении торговых наценок и расширение предложения тепличных овощей.

В марте годовая инфляция ускорилась в Белгородской (6,04%) и Тамбовской (6,47%) областях. В Курской (6,11%), Орловской (5,8%) и Липецкой (5,84%) областях показатель почти не изменился. В Воронежской области инфляция осталась на уровне 5,36%.

Мария Свиридова