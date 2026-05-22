В Воронеже объявили поиск подрядчика для обновления выделенок под метробус

Муниципальное казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило конкурс на устройство обособленных выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте. Начальная цена контракта составляет 37,9 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин, работы ведутся в рамках реализации проекта метробуса.

Выделенная полоса на улице Плехановской в Воронеже (по направлению в центр)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Выделенная полоса на улице Плехановской в Воронеже (по направлению в центр)

Источником финансирования выступают городской бюджет и субсидии из областного. Работы нужно выполнить с даты заключения контракта до 1 сентября. Гарантия на установленные делиниаторы составит один год.

По словам господина Петрина, работы проведут в рамках формирования первой линии метробуса общей протяженностью 11 км. Она пройдет от памятника Славы до главного корпуса ВГУ. Ее протяженность в одну сторону составит 5,5 км.

«Сейчас завершаем проработку схемы организации дорожного движения по всему маршруту совместно с коллегами из ЦОДД, Госавтоинспекции и других ведомств. Реализовать ее на этом участке планируем к началу осени. В комплексе также будет меняться режим работы светофорных объектов, а на некоторых участках скорректируется схема организации движения»,— рассказал глава города.

Мэр добавил, что «в ближайшее время» будут объявлены торги на реконструкцию остановочных павильонов на улице Плехановской и Московском проспекте. «Увеличатся посадочные площадки для удобства нахождения на них сразу нескольких автобусов. Все остановки будут иметь пандусы для обеспечения движения маломобильных групп населения. Завершить их обновление подрядчику предстоит к июлю следующего года»,— пояснил Сергей Петрин.

Подавать заявки на участие в конкурсе по обособлению выделенных полос можно до 10 июня, итоги планируют подвести 11 июня. В первую очередь традиционно будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские власти склонятся к варианту запуска метробуса по центральным полосам Плехановской и Московского проспекта. Однако впоследствии от этой идеи отказались и решили модернизировать под метробус выделенную полосу с правой стороны проезжей части.

Алина Морозова