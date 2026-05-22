Орловским депутатам ограничат бюджетные деньги на исполнение наказов

В первом чтении приняты поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели», сообщили в пресс-службе Орловского облсовета по итогам 67-го заседания комитета по бюджету, налогам и финансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце февраля этого года облсовет большинством голосов утвердил изменения в план исполнения сводного перечня наказов избирателей, чтобы появление бюста Иосифа Сталина на территории парка Победы в Орле было профинансировано из программы наказов. Инициатива открыть первый официальный бюст-памятник Сталину в областном центре исходила от обкома КПРФ. Представитель от законодательного органа госвласти Орловской области в Совете Федерации Василий Иконников назвав решение «справедливым».

В середине апреля губернатор Андрей Клычков официально внес изменения в программу наказов, дополнив ее мероприятием по изготовлению и установке бюста Сталина. На эти цели из регионального бюджета направили 1,3 млн руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатами Орловского облсовета составляет 65 млн руб.

Денис Данилов