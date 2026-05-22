Трикотажную фабрику «Тамбовчанка» признали банкротом

ЗАО «Тамбовчанка» признано банкротом. В отношении имущества организации введено конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Агапов, которому назначено вознаграждение в размере 30 тыс. руб. за каждый месяц работы. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Тамбовской области.

По данным Rusprofile, ЗАО «Тамбовчанка» зарегистрировали в Тамбове в январе 2000 года. Основным видом деятельности сейчас указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в числе дополнительных — производство вязаных и трикотажных изделий. Данные о структуре собственности не раскрываются. Управляет организацией с июля 2018 года генеральный директор Евгения Артемова. В 2025 году выручка ЗАО снизилась на 17,7% до 32 млн руб., а убытки составили 204 млн руб. Годом ранее «Тамбовчанка» фиксировала чистую прибыль 482 тыс. руб. На сайте фабрики говорится, что «Тамбовчанка» — предприятие с более чем полувековой историей, которое ведет свою летопись с 1946 года. Предприятие специализируется по трем основным направлениям: женская одежда, детская одежда и вязаный трикотаж для всей семьи.

Иск о признании «Тамбовчанки» банкротом подало местное ООО «Аудиторский консалтинговый центр "РиК"» (АКЦ) в ноябре прошлого года. Фирма специализируется на проведении финансового аудита. В картотеке указано, что сумма требований по иску составила 2,6 млн руб. В конце января суд ввел в отношении «Тамбовчанки» процедуру наблюдения.

В апреле арбитраж включил в реестр требований кредиторов «Тамбовчанки» требования Федеральной налоговой службы (ФНС) на общую сумму 198,5 млн руб. Во вторую очередь удовлетворения внесли уплату страховых взносов в совокупном фиксированном размере 333,5 тыс. руб. В третью очередь включили задолженность по обязательным платежам в сумме 78,8 млн руб., пени за неуплату законно установленных налогов и страховых взносов — 108,9 млн руб., а также штраф — 10,4 млн руб.

Требования включены в реестр как обеспеченные залогом имущества должника. В списке имущества — само здание фабрики, склад, гараж и два земельных участка. Все объекты расположены в Тамбове по адресу: улица Октябрьская, 31.

Суд, рассмотрев заявление ФНС, также постановил взыскать с ЗАО «Тамбовчанка» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 758,8 тыс. руб.

В начале мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» (ДСУ-2), возглавляемое Романом Зудиным, в отношении которого завели дело о мошенничестве, вступило в дело о своем банкротстве в качестве кредитора. Компания заявила собственные требования на 1,52 млрд руб.

Денис Данилов