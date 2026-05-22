Крупную аварию на водопроводе устранили в Новороссийске

В Новороссийске устранили порыв водопровода на улице Магистральной, из-за которого днем 21 мая подачу водоснабжения на город приостановили на 40%. По данным пресс-службы МУП «Водоканал» Новороссийска, вода в нескольких зонах будет идти шесть часов в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Городской «Водоканал» восстановил подачу водоснабжения на Новороссийск в 05:00 22 мая. В настоящее время производится заполнение резервуаров чистой воды, в связи с чем в зонах №3А, 6, 7, 8 и 29 ввели утренний и вечерний график водоснабжения.

Часть Новороссийска будет получать воду в период с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. По заявкам жителей будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Согласно информации «Водоканала» Новороссийска, чрезвычайная ситуация в городе не прогнозируется.

София Моисеенко