В Сочи осужден бизнесмен за мошенничество на стройке школы

Центральный суд Сочи вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств при строительстве школы в рамках нацпроекта «Образование» местному бизнесмену, которого признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов. Приговор опубликован в информационно-правовой системе «Гарант».

Как установил суд, в 2022–2023 годах бизнесмен вошел в состав организованной группы, действовавшей при исполнении муниципального контракта на строительство школы на 1100 мест в Лазаревском районе Сочи. Злоумышленники инсценировали вывоз и утилизацию 12 тыс. кубометров грунта со стройплощадки.

Фактически эти работы не выполнялись, но на основании подложных актов и товарных накладных со счетов заказчика на счета фирмы ООО «Сочи ТрансСтрой», теневым руководителем которой являлся осужденный, перечислялись госсредства. В приговоре говорится, что через фиктивный договор субподряда было выведено более 25 млн руб. В дальнейшем, по версии следствия, деньги были обналичены и распределены между участниками группы.

Бизнесмен признал вину по мошеннической статье и не согласился с обвинением в легализации средств, но суд отнесся к этому критически и и признал его виновным в обоих преступлениях. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие малолетних детей и добровольное возмещение ущерба. Он был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд обратил взыскание на имущество осужденного в счет конфискации легализованных средств. Под арест попали два автомобиля (Porsche Cayenne GTS и Toyota Land Cruiser 200), а также несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Сочи.

Приговор вступил в законную силу.

Андрей Обнорский