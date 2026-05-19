Аркадий Болтянский: «Предприниматель — это тот, кто меняет правила игры»

Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 7 мая провели очередной бизнес-завтрак, посвященный изменениям на рынке вендинга и влиянию технологий на потребительские модели. Главным гостем встречи стал Аркадий Болтянский — член правления Союза операторов торговых автоматов России (СОТА). Участники обсудили, как отрасль адаптируется к новым требованиям, зачем бизнесу отраслевые объединения и почему предпринимателям сегодня важно не только работать внутри системы, но и участвовать в ее изменении.

Фото: Михаил Брайко Гость встречи Аркадий Болтянский (слева)

Аркадий Болтянский начал свое выступление бодро, констатируя факт: рынок вендинга давно вышел за рамки привычной «продажи кофе в автоматах». По его мнению, эта сфера постепенно становится частью более широкой технологической инфраструктуры, где ключевую роль начинают играть цифровые сервисы, автоматизация и персонализированные сценарии потребления.

Одной из центральных тем встречи стала продажа товаров категории 18+ через вендинговые аппараты с использованием биометрических технологий. Как пояснил член правления СОТА, сегодня российское законодательство напрямую запрещает продажу алкоголя и табачной продукции через автоматы, поскольку ранее не существовало надежного способа подтвердить возраст покупателя без участия продавца.

Фото: Михаил Брайко Участники обсудили, как рынок вендинга адаптируется к изменяющимся условиям

«Сейчас уже есть технологии, которые позволяют подтвердить возраст покупателя с помощью биометрии. По сути, продажа товаров 18+ через автомат ничем не отличается от покупки на кассе самообслуживания без прямого участия продавца. Но в вендинге пока сохраняется прямой законодательный запрет, и отраслевые объединения как раз работают над этим вопросом»,— рассказал Аркадий Болтянский.

По словам спикера, речь идет не только о технологическом эксперименте, а о потенциально новом сегменте рынка. Там, где традиционный ритейл сталкивается с высокими затратами на персонал и аренду, автоматизированные точки могут стать более гибкой моделью торговли.

Фото: Михаил Брайко Аркадий Болтянский: «Предприниматель — это тот, кто меняет правила игры»

Отдельное внимание участники встречи уделили роли профессиональных сообществ и отраслевых союзов. Господин Болтянский подчеркнул, что изменения на рынке редко происходят усилиями отдельных компаний — чаще они становятся результатом совместной работы предпринимателей, готовых участвовать в обсуждении правил регулирования и развития отрасли.

«Когда предприниматель перестает существовать только внутри своего бизнеса и начинает участвовать в изменении отрасли, у него появляется возможность влиять на рынок гораздо сильнее, чем через обычную конкуренцию»,— отметил спикер.

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Аркадий Болтянский — член правления Союза операторов торговых автоматов России (СОТА)

Помимо планов по масштабной трансформации отрасли, участники также обсудили сроки внедрения биометрических решений и стоимость оборудования. По итогам дискуссии спикер и гости сошлись во мнении, что Краснодарский край благодаря высокому туристическому трафику и активной городской среде может стать одним из регионов, где подобные технологии будут тестироваться особенно активно.

«Сегодня вендинг — это одна из самых динамичных точек роста для малого и среднего бизнеса, но только для тех, кто готов инвестировать в "цифру" и формировать привычки горожан. Ведь, в конце концов, предприниматель — это тот, кто меняет правила игры»,— резюмировал Аркадий Болтянский.