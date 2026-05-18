Опасность по БПЛА действовала в Геленджике всю ночь

В течение всей ночи с 17 по 18 мая в Геленджике действовал режим опасности атаки беспилотников. Об отмене сигнала утром 18 мая заявил мэр города Алексей Богодистов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность по БПЛА объявили в Геленджике в 23:10. Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Угроза атаки беспилотников была снята в 07:45 18 мая. Алексей Богодистов сообщил, что в настоящее время опасность для жителей и гостей города отсутствует.

Днем 17 мая в Новороссийске объявляли угрозу ракетной опасности, на территории муниципалитета сработала система оповещения. Сигнал отменили спустя 20 минут после включения сирен.

