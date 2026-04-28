Квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону подорожал на 11,9%

В первом квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Ростова-на-Дону достигла 153,8 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики системы «Домострой Профи» сайта «Домостройдон.ру» По сравнению с первым кварталом 2025 года, когда показатель составлял 137,4 тыс. руб., цена выросла на 11,9%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Внутри квартала динамика цен оказалась неоднородной. В январе 2026 года квадратный метр стоил 153.6 тыс. руб., в феврале показатель поднялся до 155,1 тыс. руб. (рост на 0,98%). В марте же он снизился до 152,7 тыс. руб. (падение на 1,54%). Итоговая мартовская цена оказалась на 0,58% ниже январской. Аналогичная ситуация складывалась и годом ранее: в первом квартале 2025 года цена увеличивалась в феврале и снижалась в марте, однако тогда март оставался выше января на 0,23%.

Одновременно на рынке увеличился объем предложения. В среднем за первый квартал 2025 года было доступно 51,5 тыс. нереализованных квартир, а спустя год этот показатель вырос на 5% и превысил 54 тыс. Основной рост пришелся на февраль 2026 года, когда число непроданных лотов подскочило на 5,3% по сравнению с январем. В целом за первый квартал 2026 года предложение увеличилось на 6,8%, а в абсолютных цифрах на конец марта достигло 55,6 тыс. Это почти на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее.

Мария Хоперская