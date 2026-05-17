Михаил Развожаев опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭЦ

В ночь на 17 мая силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 БПЛА над морем и разными районами Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Тем не менее, по его словам, обломками БПЛА повреждена высоковольтная линия, что вызвало перебои с электричеством в разных районах города.

«Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС — это неправда. Повреждены 5 окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ 3 частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА»,— написал господин Развожаев в Max.

Всего, по информации Минобороны РФ, с 22:00 субботы, 16 мая, до 7:00 воскресенья, 17 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Василий Хитрых