Доля сервисных апартаментов в Сочи достигла 74%

Доля сервисных апартаментов в общем предложении курортной недвижимости Сочи в апреле 2026 года составила 74%, а в элитном сегменте — 100%. Это рекордный показатель за всю историю рынка, сообщается в исследовании Группы «Мантера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С 2021 по 2022 год доля выросла вдвое — с 26% до 57%, после чего прирастала на 5–10 процентных пунктов ежегодно, пояснили в компании.

«Турист становится более рациональным и предпочитает гибкость — возможность готовить самостоятельно или воспользоваться качественной доставкой еды, жить в большем пространстве, чем в отеле, при этом получая все необходимые услуги — от уборки до химчистки и замены постельного белья, варьировать сценарии отдыха для себя и своей семьи. Профессиональное управление также снижает риски для покупателя и повышает доверие к формату», — прокомментировала коммерческий директор Группы «Мантера» Ольга Трояновская.

По данным Strategy Partners, на Сочи приходится 350 тыс. кв. м, или 35% от общей экспозиции апартаментов бизнес- и премиум-классов в России. Общий объем предложения в стране достиг 1 млн кв. м.

Основные покупатели — семьи и пары, ориентированные на короткие поездки. 58% покупателей высокобюджетных резиденций — мужчины. Самый высокий спрос (51,6%) формируют клиенты в возрасте 45–64 лет. Более половины покупателей рассматривают апартаменты как инвестицию, но три четверти из них выбирают комбинированный вариант: личный отдых в высокий сезон и сдача в аренду в остальное время. Наиболее популярны апартаменты с одной спальней (42% спроса) и двумя спальнями (25%). Средняя площадь лота в сегментах бизнес и премиум — 40 кв. м, средний бюджет — 50 млн руб. В классе де-люкс — 100 кв. м и 300 млн руб. соответственно.

В первом квартале 2026 года средняя цена за кв. м в премиум-классе составила 1,4 млн руб., в де-люкс — 2,9 млн руб. Прогноз до конца года — 2,89–2,93 млн руб. за кв. м.

За прошлый год цена «квадрата» премиальных новостроек в Сочи выросла на 4–6%, сообщил эксперт AREA Виктор Садыгов. По темпам роста Сочи занял последнее место среди курортов, хотя за пять лет элитные апартаменты подорожали в 2–3 раза, уточняет AREA. Прогноз на 2026 год — рост в пределах 3–10% в зависимости от локации.

Застройщики могут предлагать скидку 3–10%, но точечно, отмечают в Группе «Мантера».

На развитие сегмента будут влиять рост туристического потока в 1,5 раза к 2030 году и дефицит качественных мест размещения (только треть имеет классификацию 3–5 звезд).

Алина Зорина