Совокупная прибыль ИТ-компаний Кубани в 2025 году превысила 6,7 млрд рублей

По итогам 2025 года совокупная чистая прибыль 500 ИТ-компаний Краснодарского края составила 6,75 млрд руб., что на 100 млн руб. превышает показатель предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отчетности «СПАРК-Интерфакс», проанализированные «Ъ-Кубань».

При этом совокупный убыток около 300 компаний регионального ИТ-сектора достиг 2 млрд руб. Таким образом, рынок сохраняет положительный финансовый результат, несмотря на существенное число убыточных игроков.

Крупнейшим работодателем ИТ-рынка региона остается ООО «ИТМ», обеспечивающее цифровую инфраструктуру группы «Магнит». По итогам 2025 года выручка компании достигла 21,39 млрд руб., а штат вырос до 4,7 тыс. сотрудников. Чистая прибыль компании составила 1,72 млрд руб., а объем налоговых платежей превысил 4 млрд руб.

Одним из наиболее быстрорастущих игроков стала компания «А-Софт», работающая в структуре агрохолдинга «Агрокомплекс». За два года выручка компании выросла более чем в восемь раз — до 1,18 млрд руб., а численность сотрудников увеличилась с 8 до 322 человек. Чистая прибыль достигла 442,5 млн руб.

Рост также показали компании, работающие в сегментах медицинских, туристических и рекламных цифровых сервисов. Разработчик платформы «ПроДокторов» — ООО «Медрокет» — увеличил чистую прибыль до 693,5 млн руб. при выручке 1,88 млрд руб. Компания «Мантера Диджитал», связанная с курортом «Красная Поляна», завершила год с прибылью 216 млн руб. после убытка годом ранее. В свою очередь, рекламная платформа «Ябби» увеличила чистую прибыль до 270 млн руб.

Дополнительным драйвером роста регионального ИТ-рынка остается сегмент промышленного и инфраструктурного программного обеспечения. Компании, работающие в сфере автоматизации производственных процессов и инженерных систем, продолжают наращивать обороты на фоне спроса со стороны промышленности и госсектора. В частности, выручка разработчика промышленного ПО ООО «Атисс» превысила 2,4 млрд руб., а ООО «НХПА», специализирующееся на автоматизации нефтегазовой отрасли, увеличило чистую прибыль почти в четыре раза — до 148,6 млн руб.

Роман Лаврухин