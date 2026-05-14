Главные новости за 14 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Последние звонки в школах Воронежской области в этом году перенесут в закрытые помещения — решение связано с необходимостью обеспечить безопасность учеников, учителей и родителей. В региональном минобре пояснили, что руководителям образовательных организаций поручено провести инструктажи о мерах безопасности и повышенном внимании к рискам терактов. Торжественные мероприятия запланированы на 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Воронеже вновь ищут подрядчика для строительства Главной канализационной насосной станции на улице Лебедева за 1,3 млрд руб. — предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия участников. На этот раз срок исполнения контракта сдвинули на месяц, до 30 ноября 2027 года. Производительность станции должна составить 115 тыс. куб. м в сутки.

Вячеслав Гладков утром 14 мая обратился к жителям Белгородской области в своем Telegram-канале, поблагодарив за поддержку и помощь президента после принятой накануне отставки. «У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше»,— сказал экс-губернатор, призвав жителей «верить именно делам, а не словам». Также он поблагодарил критиков: «Небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу «будут обязательно предложены новые места работы».

Арбитражный суд Москвы отказал агрохолдингу «Юг», зарегистрированному в Суджанском районе Курской области, в иске к «Альфастрахованию» на 300,4 млн руб. за погибших животных. Ранее суд уже отказал компании в аналогичном иске к «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб., поскольку заявленное событие квалифицировали как террористический акт, а эта причина была исключена из страхового покрытия. Кроме того, истец не обеспечил возможность осмотра имущества страховщиком.

Холдинг «Логика молока» (бывшая российская «дочка» Danone) вложит порядка 1 млрд руб. в модернизацию молочного комбината «Липецкий» в Липецкой области до конца 2027 года. Самый дорогостоящий проект — техперевооружение аммиачно-холодильной установки за 550 млн руб. Еще 65 млн руб. направят на повышение пожарной безопасности и охраны труда. Компания также прорабатывает развитие складской и логистической инфраструктуры площадки.

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций орловского АО «Орелнефтепродукт» для присоединения АО «Брянскнефтепродукт», следует из информации регулятора. Обе компании входят в структуру «Роснефти». Условия конвертации и количество размещаемых акций не раскрываются, но регистрация допвыпуска означает, что процедура реорганизации перешла в завершающую стадию.

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшую зампредседателя правления «Джаст банка» Екатерину Левочкину — уроженку региона. Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим банка, включило в реестр требований к ней задолженность в 1,8 млрд руб. В 2024 году суд уже приговорил госпожу Левочкину к двум годам колонии за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и удовлетворил иск АСВ на 1,9 млрд руб.

Ульяна Ларионова