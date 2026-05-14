«Орелнефтепродукт» выпустит допакции для поглощения «Брянскнефтепродукт»

Банк России 13 мая принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Орелнефтепродукт». Акции размещаются путем конвертации в них акций присоединяемого АО «Брянскнефтепродукт», следует из информации, опубликованной Центробанком. Обе компании входят в структуру вертикально-интегрированного нефтяного холдинга «Роснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Описание условий конвертации и количество размещаемых акций в сообщении ЦБ не раскрываются. 25 ноября на Федресурсе было опубликовано решение о реорганизации «Орелнефтепродукта» в форме присоединения к нему «Брянскнефтепродукта». Таким образом, процедура реорганизации перешла в завершающую стадию после регистрации дополнительного выпуска акций.

По данным Rusprofile, АО «Орелнефтепродукт» зарегистрировано в Орле в 1993 году. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом. Уставный капитал — 96,1 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ (до 2021 года владельцем являлось ООО «РН-Трейд», «дочка» ПАО «НК «Роснефть»). Генеральный директор — Иван Баранов. Выручка АО за 2020 год составила 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 467,7 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. АО «Брянскнефтепродукт» зарегистрировано в Брянске в 1996 году. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом. Уставный капитал — 76,4 тыс. руб. Компания также принадлежит ПАО «НК «Роснефть» через ряд юридических лиц. Генеральный директор — Иван Баранов. Выручка АО за 2020 год составила 13,9 млрд руб., чистая прибыль — 410,3 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

В октябре 2025 года «Ъ-Черноземье» писал о том, как жители и бизнес в регионах Черноземья столкнулись с нехваткой топлива, что привело к росту цен, очередям на заправках и сложностям с поставками топлива аграриям на фоне осенней уборочной кампании.

Подробнее об этом — в материале «Голый пистолет с бензином».

Ульяна Ларионова