Песков: экс-губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу «будут обязательно предложены новые места работы». Накануне «Ъ» сообщал, что господин Богомаз может получить мандат депутата Госдумы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью 5 лет и 177 дней

Вчера, 13 мая, президент Владимир Путин принял отставки господ Гладкова и Богомаза по собственному желанию. Политолог Владимир Слатинов сказал «Ъ-Черноземье», что эти решения говорят о следующем: Кремль считает военно-политическую ситуацию достаточно управляемой для перестановок губернаторов двух приграничных регионов.

Врио губернатора Белгородской области назначен участник СВО, Герой России Александр Шуваев — до итогов выборов, которые, как и планировалось, пройдут в сентябре 2026 года. Он прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с января 2026 года работал замгубернатора Иркутской области.

Сегодня утром господин Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором прокомментировал решение об отставке. Экс-губернатор отметил, что «считает неправильным подводить итоги» и призвал жителей региона «верить именно делам, а не словам».

Алина Морозова