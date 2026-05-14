В Воронеже снова ищут строителя канализационной станции за 1,3 млрд рублей
Муниципальное учреждение Воронежа «Дирекция единого заказчика капитального строительства» объявило повторный конкурс на строительство Главной канализационной насосной станции (ГКНС) на улице Лебедева. Начальная цена контракта не изменилась и составляет 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Источник финансирования — городской и областной бюджеты. Из документации следует, что площадь застройки по генплану составляет 878,3 кв. м. Общий строительный объем достигает 14 518,24 куб. м, из них 6 074,61 «куба» — ниже «нулевой» отметки. Производительность ГКНС должна составить 115 тыс. куб. м в сутки.
Победителю торгов предстоит переустроить существующие сети и коммуникации, построить подземную часть ГКНС и наружные камеры, дизельную электростанцию, устроить наружные инженерные сети, выполнить благоустройство и озеленение территории.
Исполнить обязательства необходимо в пять этапов до 30 ноября 2027 года (на предыдущих торгах — до 30 октября). Гарантия — пять лет.
Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 29 мая. Итоги планируют подвести 3 июня. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия участников.
В феврале 2025 года концессионер сетей водоснабжения и водоотведения в Воронеже ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») сообщал о планах вложить в строительство ГКНС 2 млрд руб.