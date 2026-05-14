Последние звонки в Воронежской области для безопасности проведут в помещениях

В Воронежской области школьные последние звонки переносятся в закрытые помещения. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность всех участников церемоний — учеников, учителей и родителей. Об этом 14 мая сообщили в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ руководителям образовательных организаций поручено провести инструктажи с сотрудниками о мерах безопасности и повышенном внимании к рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, а также угрозам совершения террористических актов в ходе торжественных мероприятий»,— рассказали в ведомстве.

В 2026 году последние звонки в школах запланированы на 26 мая.

«Ъ-Черноземье» 12 мая также писал, что в 55 школах Белгородской области, где учебный процесс в течение года проходил дистанционно, торжественные мероприятия пройдут онлайн — без детей и родителей. В остальных 476 учебных заведениях региона, работавших очно, праздник пройдет в традиционной форме.

Денис Данилов