Белгородский экс-губернатор Гладков прокомментировал свою отставку

Вячеслав Гладков утром 14 мая опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором прокомментировал решение об отставке с поста губернатора Белгородской области. Господин Гладков поблагодарил президента за помощь и поддержку, а также за решения, которые позволяют развивать Белгородскую область в условиях сложной оперативной обстановки. Экс-губернатор отметил, что «считает неправильным подводить итоги» и призвал жителей региона «верить именно делам, а не словам».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю — именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем. У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше»,— обратился к белгородцам Вячеслав Гладков.

Также бывший губернатор поблагодарил критиков региональной власти.

«Небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия. И если видели, что мы ошибаемся, старались максимально быстро все исправить»,— подчеркнул господин Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова вчера, 13 мая. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев — до вступления в должность лица, избранного губернатором. На сайте Кремля уточнили, что господин Гладков написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию.

Слухи о возможной отставке Вячеслава Гладкова циркулировали с 7 апреля. В конце прошлого месяца в СМИ также появилась информация, что ему могут предложить пост посла России в Абхазии.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в сентябре 2026 года.

Денис Данилов