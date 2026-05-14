«Логика молока» вкладывает 1 млрд в модернизацию липецкого молочного комбината

Холдинг «Логика молока» (ранее Health & Nutrition, входившая в Danone) планирует вложить порядка 1 млрд руб. в модернизацию молочного комбината «Липецкий» в Липецкой области. Реализация всех проектов должна завершиться до конца 2027 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый дорогостоящий проект — техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки с объемом инвестиций порядка 550 млн руб. Еще 100 млн предусмотрено на автоматизацию производственных линий, 50 млн — на внедрение решений по гомогенизации сырья, 35 млн — на модернизацию систем вентиляции и микроклимата.

Отдельный блок вложений связан с повышением уровня безопасности и надежности предприятия: на модернизацию систем пожарной безопасности и охраны труда будет направлено 65 млн руб. Параллельно реализуются вспомогательные проекты, включая обновление систем водоподготовки и электрохозяйства, а также прорабатывается развитие складской и логистической инфраструктуры площадки.

По собственным данным, «Логика молока» является лидером по выпуску свежих молочных продуктов в России, а также одним из ведущих производителей детского питания и альтернативных напитков на растительной основе. Продукция компании производится на 13 заводах под следующими брендами: «Растишка», «Тема», «Простоквашино», «Даниссимо», «Актибио», «Актуаль», Actimuno, «BioБаланс», «Петмол», Planto. В Липецкой области компания представлена фермой «Вербиловское». Основной производственный объект — молочный комплекс на 1 300 дойных коров. Также имеется земельный банк на 2,5 тыс. га, который обеспечивает собственными кормами животных молочной фермы.

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, которым передал во временное управление Росимуществу доли в российских структурах Danone. В сентябре того же года АО «Данон Россия» — российская «дочка» Danone — было переименовано в «Эйч энд Эн» и начало использовать бренд Health & Nutrition.

В мае 2024 года на тот момент дочерняя структура татарского ООО «Вамин Татарстан» Минтимера Мингазова — ООО «Вамин Р» — приобрела бывшие производственные площадки Danone в России. В ноябре «Вамин Татарстан» переименовали в «Юнимилк», а в декабре того же года компания перешла под контроль чиновника из Чечни Руслана Алисултанова, который возглавляет совет директоров холдинга. В октябре 2025 года Health & Nutrition переименовали в «Логику молока» без смены управляющего юрлица.

Алина Морозова