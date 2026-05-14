Бывшего тамбовского топ-менеджера «Джаст банка» признали банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и признал банкротом бывшую зампредседателя правления московского ООО «Джаст банк» Екатерину Левочкину. В отношении нее введена процедура реализации имущества, сообщается в картотеке арбитражных дел. Госпожа Левочкина является уроженкой Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АСВ выступает конкурсным управляющим «Джаст банка». Как уточнили в госкорпорации, в ходе банкротного дела в реестр требований к госпоже Левочкиной была включена задолженность в 1,8 млрд руб. перед банком.

В сентябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывших председателя правления «Джаст банка» Владимиру Михайловскую, ее заместителя Екатерину Левочкину и начальника службы безопасности Игоря Бекметова виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Госпожа Михайловская получила три года колонии общего режима, госпожа Левочкина — два года, а господин Бекметов — четыре года, но условно. Тогда же суд удовлетворил иск АСВ на 1,9 млрд руб. Перед этим бывшего председателя правления банка признали банкротом по иску госкорпорации.

«Джаст банк» начал работать в 2013 году, но уже через два года Банк России отозвал у него лицензию на банковские операции. Решение было связано с тем, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова