Суд отказал курскому агрохолдингу в иске к «Альфастрахованию» на 300 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО «Альфастрахование» о взыскании 300,4 млн руб. по договору страхования животных вслед за отказом в аналогичном иске компании к «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб. Это следует из резолютивного решения суда.

Причины отказа не разглашаются. Агрохолдинг зарегистрирован в Суджанском районе Курской области, который более полугода — с августа 2024 года по март 2025-го — находился под контролем ВСУ. Компания обратилась в страховую компанию после утраты поголовья скота, однако получила отказ в выплатах.

По данным Rusprofile, АО «Агропромышленный Альянс "Юг"» зарегистрировано в 2003 году в Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 46,7 млн руб. Гендиректор — Андрей Семиноженко. Акционеры компании не раскрываются. Выручки в 2025 году у компании не зарегистрировано, чистая прибыль составила 190,1 млн руб.

В августе 2025 года «Юг» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к АО СК «РСХБ-Страхование» на общую сумму 311,8 млн руб. По одному из них суд уже отказал во взыскании 280,3 млн руб., поскольку заявленное событие квалифицировано правоохранительными органами как террористический акт, а данная причина была исключена из страхового покрытия. Кроме того истец не представил достаточных доказательств размера ущерба и факта повреждения конкретного застрахованного имущества, не обеспечил возможность его осмотра страховщиком и нарушил порядок уведомления о страховом случае. По второму иску к «РСХБ-Страхованию» на 31,5 млн руб. решение пока не принято, следующее заседание назначено на 21 июля.

Ульяна Ларионова