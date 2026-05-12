Главные новости к утру 12 мая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что на возможных переговорах с Россией она будет представлять ЕС.

Как стало известно “Ъ”, в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, ведомство просит изъять у него и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд руб.

Инвестиции в деятельность в области информации и связи по итогам прошлого года выросли на 37,4% к уровню 2020 года вместо планируемого 46,7%.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в причастности к легализации около $10,4 млн при строительстве элитного жилья вблизи Киева.

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды.

Президент США Дональд Трамп обсудит с Советом нацбезопасности возобновление боевых действий против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Разлив нефти произошел в поселке Катангли на севере Сахалинской области. По предварительным данным Независимой нефтегазовой компании, инцидент вызван естественным выходом нефтепродуктов.