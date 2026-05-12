Axios: Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсудит с Советом нацбезопасности (СНБ) возобновление боевых действий против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники. Совещание назначено на понедельник после того, как переговоры по мирному соглашению зашли в тупик.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп рассматривает возобновление бомбардировок и нанесение ударов по целям в Иране, которые ранее остались нетронутыми. Кроме того, обсуждается возвращение к «Проекту Свобода» по военному сопровождению судов в Ормузском проливе.

Представители Израиля также настаивают на проведении операции спецназа для взятия под контроль запасов обогащенного урана в Иране, однако, по словам израильских источников, американский президент пока не решается на этот шаг из-за высоких рисков.

6 мая Вашингтон направил Тегерану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Как сообщали иранские СМИ, власти отклонили предложение США, назвав американские требования чрезмерными. По данным источников Axios, господин Трамп не отдаст приказ о начале военных действий до возвращения из Китая, куда он отправится в среду. Американский президент намерен обсудить иранский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.