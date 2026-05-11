Экс-главу офиса президента Украины Ермака заподозрили в легализации $10 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его считают участником организованной группы, которая причастна к легализации около $10,4 млн при строительстве элитного жилья вблизи Киева.

Уголовное дело возбуждено по статье о легализации, отмывании средств, полученных незаконным путем. По версии следственных органов, в 2021-м и начале 2022 года Андрей Ермак обсуждал с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Как пишут украинские СМИ, процесс строительства курировал бывший министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, чья жена владеет долей в фирме-застройщика.

Ранее местные СМИ писали, что у Андрея Ермака, предположительно, проходит обыск. Позднее сам Ермак дал комментарий журналистам, в котором сказал, что у него «нет ни одного дома, есть только квартира и автомобиль». От других комментариев до завершения следственных действий он отказался.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках расследования коррупции в энергетической сфере Украины. В тот же день Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы офиса президента.