Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды.

Как сообщает AFP, на борту находятся 25 членов экипажа и два медицинских работника, а также тело одного из трех погибших во время круиза пассажиров — гражданина Германии. Ожидается, что корабль доберется до Роттердама 17 мая. После того, как судно покинут последние пассажиры, его дезинфицируют.

По информации МИД Нидерландов, еще одна часть экипажа лайнера отправилась в нидерландский город Эйндховен самолетом. Ранее там приземлилось другое судно с 26 пассажирами лайнера.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на лайнере в начале мая. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего ВОЗ сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания. 10 мая лайнер прибыл на остров Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. С судна были эвакуированы 94 человека из 19 стран, отмечает AFP.