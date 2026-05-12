На осадном вложении

Инвестиции в деятельность в области информации и связи по итогам прошлого года выросли на 37,4% к уровню 2020 года вместо планируемого 46,7%. В Минцифры это связывают со спадом инвестиций в телекоммуникационной отрасли в целом из-за высокой ключевой ставки, эффектом высокой базы 2024 года в IT-сегменте и макроэкономической неопределенностью. Аналитики отмечают отмену льгот и субсидий, проверки ранее выданных средств, а также острый дефицит кадров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минцифры представило отчет о ходе реализации госпрограммы «Информационное общество» (направлена на развитие IT- и современных коммуникаций) за 2025 год. Отклонением от планов стал показатель о приросте объема инвестиций по «деятельности в области информации и связи». В 2025 году ожидался прирост по отношению к показателю 2020 года на уровне 46,7%, однако фактически он составил всего 37,4%.

Согласно данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал по этому виду деятельности компаний в 2025 году составил 1,8 трлн руб. Прирост по отношению к предыдущему году составил всего 35,7 млрд, или 2%.

Снижение инвестиционной активности по итогам 2025 года Минцифры связывает со спадом вложений в отрасли телекоммуникаций, преимущественно из-за высокой ключевой ставки ЦБ, а также с эффектом «высокой базы» 2024 года в сфере разработки ПО и IT и с «высокой неопределенностью макроэкономической ситуации», следует из документов министерства. В расчете данного аналитического показателя принимает участие Минэкономразвития, так как оно связано с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». «Корректировка плановых значений будет осуществлена совместно с Минэкономразвития как ответственным за достижение основного показателя»,— пояснили “Ъ” в Минцифры. В «МегаФоне», «Вымпелкоме», МТС и T2 отказались от комментариев.

Для телекоммуникаций, ЦОДов, облаков и инфраструктуры данных инвестиции в основной капитал компаний критичны, так как без них накапливается инфраструктурный долг, ограничиваются мощности, дорожают сервисы и замедляется цифровизация, считает исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов. Для разработки ПО этот показатель имеет менее прямое значение, потому что рост там часто идет через персонал, R&D и нематериальные активы. «Поэтому результат 2025 года я бы оценивал не как признак кризиса отрасли, но как предупреждающий сигнал: один год отклонения объясним макроэкономикой, но, если инвестиции не восстановятся в 2026–2027 годах, это станет риском для устойчивости цифровой инфраструктуры и технологического суверенитета»,— добавил эксперт.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в мае 2025 года, «Интерфакс»: «Больше людей хотят устроиться в индустрию, но качество их подготовки пока не соответствует ожиданиям наших крупных компаний».

Также, следует из документов Минцифры, отклонения от плана зафиксированы в части подключения к сети передачи данных 179 объектов социальной направленности (из-за ремонтных работ, ликвидации зданий, нахождения на линии боевого соприкосновения и пр.). Были нарушены сроки модернизации и приведения в нормативное состояние отделений «Почты России», расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местах. Также задерживается создание спутников связи и начало вещания — проектирование и изготовление космического аппарата «Экспресс-АМУ4», который разрабатывает ФГУП «Космическая связь». Основная причина задержки — длительные сроки комплектации с учетом замены зарубежной электронно-компонентной базы на доступную отечественную.

На итоговые результаты влияют и другие значимые факторы, отмечает лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев. В 2022–2023 годах отрасль активно поддерживалась за счет льгот и субсидий, однако сейчас эти меры не действуют. Кроме того, по его словам, идет проверка ранее выданных субсидий, из?за чего компании, получавшие их, могут сталкиваться со сложностями. «Это оказывает сдерживающее влияние на инвестиционную активность»,— считает эксперт. Председатель совета КС НСБ Игорь Бедеров среди факторов также отмечает острый дефицит квалифицированных кадров. По его словам, это приводит к тому, что значительная часть инвестиций уходит не в «железо» или инфраструктуру, а в фонд оплаты труда «без пропорционального увеличения основных фондов».

Филипп Крупанин