Каллас не исключила свое участие в возможных переговорах с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что на возможных переговорах с Россией она будет представлять ЕС.

«Как говорил (бывший,— "Ъ") президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговор»,— ответила госпожа Каллас на вопрос журналистов (запись пресс-конференции опубликована на сайте Еврокомиссии).

По словам главы евродипломатии, на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел участники обсуждали возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Кая Каллас сказала, что сначала странам Европы нужно «скоординироваться и обсудить между собой, что мы хотим затронуть в дискуссиях» с Москвой. «Но мы еще не подошли к моменту, когда Россия сможет действительно вести переговоры, потому что пока она выдвигает максималистские требования»,— добавила она.

Президент России Владимир Путин говорил, что для него предпочтительным собеседником от ЕС был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Кая Каллас выступила против кандидатуры господина Шредера на роль переговорщика.