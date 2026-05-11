Астраханские тепловые сети отключили горячую воду раньше обещанного срока

Астраханские тепловые сети (АТС) отключили горячую воду в Кировском, Советском, Ленинском районах города (кроме мкр. Бабаевского) 11 мая. Об этом пресс-служба сообщила журналистам сегодня.

Ранее, 29 апреля, ресурсоснабжающая организация предупреждала о начале отключений с 12 мая в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся до 22 мая. Работы начнутся завтра в 8:00.

«График проведения ежегодного ремонта источников утвержден Управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани и доведен до сведения всех организаций, обслуживающих многоквартирные дома», — прокомментировали в пресс-службе АТС и подчеркнули, что именно «управляющие компании должны были оповестить жителей о дате прекращения подачи ГВС».

Журналисты поинтересовались, почему об изменении срока не оповестили за две недели, однако ответа на вопрос не получили.

Нина Шевченко