Суд в Адыгее вернул в госсобственность 1,6 га в районе водопадов Руфабго

В Адыгее суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность государства земельного массива площадью 1,6 га в районе водопадов Руфабго. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как выяснилось, в 2024 году в нарушение закона территориальное управление Росимущества предоставило в собственность коммерческой организации два земельных надела общей площадью свыше 1,6 га, расположенных в районе памятника природы регионального значения «Водопады ручья Руфабго» в пределах береговой полосы реки Белая. Об этом прокуроры узнали во время одной из проверок.

Данное решение было обжаловано в арбитражный суд республики, который признал договоры купли-продажи эти земельных участков недействительными.

Решение пока не вступило в законную силу.

Михаил Волкодав

