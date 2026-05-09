Главные новости за 9 мая. Кубань, Крым, Адыгея
Генеральная прокуратура РФ представила в суде 52 тома документов о происхождении имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а также членов ее семьи. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в ходе заседания по антикоррупционному иску надзорного ведомства.
Ситуация с выполнением пассажирских авиаперевозок на юге России возвращается в штатное русло. По состоянию на 11:00 мск работа аэропортов Ростовской зоны, где накануне были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, осуществляется в обычном режиме с учетом скорректированного расписания рейсов, сообщили в Минтрансе.
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются десятки рейсов. Самая сложная ситуация в Сочи.
В Новороссийске прошел парад Победы.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В связи с ограничениями авиасообщения на Юге России Минтранс РФ поручил АНО «Единая транспортная дирекция» и ОАО «РЖД» организовать альтернативные маршруты перевозки пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ОАО «РЖД» назначило 17 дополнительных составов, которые отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно в майские даты. Пассажирам предложено более 5 тыс. мест, стоимость билетов на эти поезда будет фиксированной.