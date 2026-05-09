В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживаются десятки рейсов

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика 9 мая фиксируются задержки как прилетающих, так и отправляющихся рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Как свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Краснодара (на 12:30 по мск), на вылет задерживаются семь рейсов. В частности, опаздывают рейсы в Москву, Стамбул и Санкт-Петербург. На прилет задерживаются пять самолетов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула.

В аэропорту Геленджика с опозданием прибывают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, на вылет задержан самолет в Северную столицу.

В аэропорту Сочи ситуация осложнена в большей степени. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются 20 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Нижневартовск, Екатеринбург, Казань и пр. На прилет в Сочи отменены рейсы из Уфы, Тбилиси, Омска, Батуми и пр. Опаздывают десятки рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Антальи, Перми, Стамбула, Оренбурга и пр.

Напомним, утром 8 мая беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины поразил здание аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. В результате воздушное движение осуществлялось в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуаций и было передано в аэродромные диспетчерские центры. Временно приостанавливалась работа 13 аэропортов, включая Краснодар, Геленджик и Сочи.

Днем 9 мая Росавиация сообщила о нормализации ситуации. С начала суток из аэропортов Юга России уже выполнено более 100 рейсов, услугами авиакомпаний воспользовались свыше 14 тыс. пассажиров. До конца дня 9 мая авиаперевозчики планируют обслужить 347 рейсов, из них 178 на вылет и 169 на прилет. Авиакомпании задействуют более вместительные типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные лайнеры.

Наталья Решетняк