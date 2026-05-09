Минтранс сообщил о нормализации полетов на юге России

Ситуация с выполнением пассажирских авиаперевозок на юге России возвращается в штатное русло. По состоянию на 11:00 мск работа аэропортов Ростовской зоны, где накануне были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, осуществляется в обычном режиме с учетом скорректированного расписания рейсов, сообщили в Минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С начала суток из аэропортов Юга России уже выполнено более 100 рейсов, услугами авиакомпаний воспользовались свыше 14 тыс. пассажиров. До конца дня 9 мая авиаперевозчики планируют обслужить 347 рейсов, из них 178 на вылет и 169 на прилет. Авиакомпании задействуют более вместительные типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные лайнеры.

По данным Минтранса, пассажирам в полном объеме предоставляются все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-82). Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация по ОрВД) продолжают настройку оборудования, необходимого для возобновления полетов в Ростовской зоне в полном объеме.

В ведомстве призвали пассажиров перед выездом в аэропорт сверять статус своего рейса с онлайн-табло. При возникновении вопросов или необходимости изменения поездки рекомендуется обращаться в контакт-центры авиакомпаний.

Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева, продолжает работу в круглосуточном режиме. Ситуация остается на контроле федерального ведомства.

Наталья Решетняк