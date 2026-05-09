РЖД назначили дополнительные поезда из Новороссийска и Сочи в Москву

В связи с ограничениями авиасообщения на Юге России Минтранс РФ поручил АНО «Единая транспортная дирекция» и ОАО «РЖД» организовать альтернативные маршруты перевозки пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ОАО «РЖД» назначило 17 дополнительных составов, которые отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно в майские даты. Пассажирам предложено более 5 тыс. мест, стоимость билетов на эти поезда будет фиксированной.

Согласно графику, поезд №501/502 Новороссийск – Москва отправится из Новороссийска 9, 10 и 11 мая в 17:10. Из Адлера 9 мая в 16:40 уйдет поезд №160/159 в Москву (обратно из столицы – 11 мая в 1:37), а 10 и 11 мая в 8:09 – поезд №517/518 (из Москвы 12 и 13 мая в 1:30).

Поезд №455/456 Минеральные Воды – Москва запланирован на 10 и 11 мая отправлением в 19:40. Состав №587/588 Волгоград – Саратов – Москва отправится из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова – 10 мая в 10:40 (обратно из Москвы 11 мая в 23:59, из Саратова 12 мая в 18:22). Поезд №555/556 Астрахань – Саратов уйдет из Астрахани 10 мая в 17:00 с дальнейшей пересадкой в Саратове на поезд №533/534 до Москвы (отправление 11 мая в 5:35). Дополнительно назначен поезд №533/534 Москва – Саратов отправлением из столицы 12 мая в 14:15.

Кроме того, железнодорожники увеличили количество вагонов в регулярных составах, что позволило организовать еще 9 тыс. мест.

Совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» запущены перевозки по комбинированным маршрутам. Так, из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика пассажиры смогут доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов. Из Махачкалы организуется автобусный трансфер до Астрахани с дальнейшей пересадкой на поезд. Жителям Элисты предложен маршрут автобусом до Волгограда, откуда можно уехать железной дорогой.

Наталья Решетняк