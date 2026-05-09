Дело «золотой» кубанской экс-судьи Хахалевой рассмотрят 13 мая

Генеральная прокуратура РФ представила в суде 52 тома документов о происхождении имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а также членов ее семьи. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в ходе заседания по антикоррупционному иску надзорного ведомства, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Рассмотрение дела отложено до 13 мая для ознакомления сторон и суда с представленными материалами.

Как уточнили в Генпрокуратуре, ранее по делу были уточнены исковые требования. К участию в процессе в качестве соответчиков привлечены 11 лиц, признанных аффилированными с семьей Хахалевых и, по данным следствия, содействовавшими сокрытию активов, полученных коррупционным путем. Также в деле участвуют четыре юрлица в статусе третьих лиц.

В рамках иска Генпрокуратура добивается обращения имущества в доход государства. В качестве обеспечительной меры арест наложен на активы Елены Хахалевой, ее супруга Роберта, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и связанных с ними лиц.

Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, семья Хахалевых через судебные механизмы оформила в пользу аффилированных структур высоколиквидные сельхозугодья региона. В частности, речь идет о незаконном завладении земельным фондом площадью свыше 12,5 тыс. га. Елене Хахалевой, по версии обвинения, в этой деятельности содействовала сестра Наталия, которая, занимая пост судьи арбитражного суда, способствовала освобождению подконтрольных Роберту Хахалеву компаний от уплаты многомиллионных налогов и обязательных платежей в бюджет. Кроме того, в период с 2014 по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество совокупной стоимостью более 100 млн руб.

