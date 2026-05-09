В Сочи установили судьбу экипажа У-2, разбившегося в 1942 году

Сотрудники Сочинского национального парка совместно с поисковиками из Краснодарской краевой общественной организации «Кубанский плацдарм» установили бортовой номер самолета У-2, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в окрестностях Сочи. Также специалисты восстановили судьбу его экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Главным итогом поисковых работ стало выяснение того, что пилот и техник остались живы, подчеркнули в нацпарке.

Как уточняется в сообщении, более десяти лет назад в районе Истомы упал У-2, однако идентифицировать воздушное судно и определить судьбу людей долгое время не удавалось. Ранее существовала версия, что оба члена экипажа погибли на месте при ударе. Позднее место падения было вновь обнаружено благодаря воспоминаниям одного из участников поисковой группы. Обломки фюзеляжа с номером нашли за рощей рододендронов.

Установлено, что на борту находились пилот П. З. Загребняк и техник Крысин (имя и отчество последнего выяснить не удалось). Согласно архивным данным, воздушное судно использовалось для перевозки почты. 2 ноября 1942 года самолет вылетел с аэродрома Адлер в сторону Красной Поляны и потерпел крушение в окрестностях Истомы. С большой долей вероятности, посадка была вынужденно-аварийной, а сам полет являлся испытательным после ремонта двигателя.

В настоящее время проведена опись места происшествия. В дальнейшем обломки самолета передадут в один из музеев Сочи.

Наталья Решетняк