Главные новости к утру 9 мая

Сегодня ночью началось трехдневное перемирие, с условиями которого согласились и Россия, и Украина. Стороны за это время обменяются пленными. Инициатива исходила от США, и, по словам Дональда Трампа, Владимир Путин и Владимир Зеленский «без колебаний» согласились на это предложение.

Члены российского правительства — вице-премьеры и министры — не будут присутствовать на трибунах во время сегодняшнего парада Победы на Красной площади, выяснил «Ъ».

Коста-Рику возглавила Лаура Фернандес — ставленница скандального экс-президента Родриго Чавеса. В инаугурационной речи она объявила войну преступности и пообещала радикально реформировать судебную систему и законодательство в сфере безопасности.

Intel и Apple достигли предварительного соглашения о производстве чипов. Конкретные модели устройств, для которых Intel будет поставлять компоненты, пока неясны.

В США признали виновными четверых фигурантов дела об убийстве президента Гаити.