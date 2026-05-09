Члены правительства не появятся на трибунах во время парада Победы

Члены российского правительства — вице-премьеры и министры — не будут присутствовать на трибунах во время сегодняшнего парада Победы на Красной площади, выяснил спецкор «Ъ» Андрей Колесников. Члены Совета безопасности России, по информации «Ъ», примут участие в мероприятии.

В состав постоянных членов Совбеза входят руководители силовых структур (Минобороны, ФСБ, МВД, СВР). При этом в состав ведомства также входят гражданские служащие, например председатель правительства, главы обеих палат Федерального Собрания, а также руководство МИДа и администрации президента.

Вчера президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем он обсудил удар по зданию Ростовского регионального центра организации воздушного движения и назвал произошедшее терактом. Также президент поздравил коллег с наступающим 9 Мая. Часть заседания прошла в закрытом режиме — что обсуждалось на ней, неизвестно.

