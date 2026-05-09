В США признали виновными четверых фигурантов дела об убийстве президента Гаити

Присяжные признали четверых жителей Южной Флориды виновными в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, передает Reuters. Прокуроры доказали, что подсудимые собрали группу из двух десятков бывших колумбийских солдат и снабдили их деньгами и снаряжением для реализации плана по насильственной смене власти.

По версии следствия, именно Южная Флорида стала центром планирования и финансирования заговора. Перед судом предстали:

Архангел Претель Ортис (53 года) — бывший информатор ФБР и гражданин Колумбии;

Антонио Интриаго (62 года) — владелец охранной фирмы;

Джеймс Солаж (40 лет) — американец гаитянского происхождения;

Уолтер Вейнтемилья (57 года) — американец эквадорского происхождения.

Пятый ключевой фигурант — врач Кристиан Эммануэль Санон, который сам собирался занять президентское кресло — предстанет перед судом позже из-за состояния здоровья.

Всем четверым теперь грозит пожизненное заключение. Защита пыталась доказать, что подсудимых «подставили», сделав крайними во внутреннем гаитянском перевороте.

53-летний президент был застрелен в июле 2021 года в собственном доме. Его смерть спровоцировала политический кризис и массовые беспорядки в стране, всплеск насилия со стороны вооруженных банд. Параллельно расследование идет на самом Гаити, где обвиняются еще 20 человек, однако, отмечает Politico, оно зашло в тупик из-за развала судебной системы.