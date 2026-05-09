Intel и Apple достигли предварительного соглашения о производстве чипов

Компании Apple и Intel достигли предварительного соглашения, согласно которому Intel будет производить часть чипов для устройств производителя iPhone. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры между гигантами длились больше года и активизировались в последние месяцы. Конкретные модели устройств, для которых Intel будет поставлять компоненты, пока неясны, отмечает WSJ. При этом масштаб потенциального сотрудничества огромен: Apple ежегодно отгружает более 200 млн iPhone, а также миллионы iPad и компьютеров Mac.

Ключевую роль в сближении компаний сыграло вмешательство правительства США, пишет газета. Министр торговли Говард Латник и лично президент США Дональд Трамп проводили встречи с главой Apple Тимом Куком, убеждая его диверсифицировать цепочки поставок в пользу американского производителя.

Долгое время Apple полагалась исключительно на TSMC. Как ранее сообщало Bloomberg, компания все еще переживает по поводу использования процессоров, сделанных не тайваньской компанией, поскольку опасается, что Intel не сможет обеспечить необходимые качество и масштабы производства на стабильной основе.