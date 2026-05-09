Трамп: Путин и Зеленский без колебаний согласились на временное перемирие

Дональд Трамп сообщил, что президенты России и Украины «без колебаний» согласились на его предложение о трехдневном прекращении огня. Президент США выразил надежду на то, что страны могли бы не возобновлять бои и после окончания срока перемирия. Он назвал это хорошей идеей.

«Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен»,— сказал господин Трамп.

Президент добавил, что готов отправить в Москву своих переговорщиков, чтобы они поспособствовали урегулированию военного конфликта между двумя странами. «Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это»,— сказал Дональд Трамп.

Трехдневное перемирие между Россией и Украиной началось сегодня и продлится до 11 мая включительно. Обе стороны публично заявили о готовности его соблюдать. За это время страны обменяются пленными — по 1 тыс. человек с каждой стороны, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.