Ушаков: Россия и Украина обменяются пленными во время перемирия с 9 по 11 мая

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Украина проведут обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» во время перемирия — с 9 по 11 мая.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

О введении трехдневного перемирия между Россией и Украиной ранее объявил президент США Дональд Трамп. Юрий Ушаков назвал важным, что инициатива господина Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Дня Победы. Он указал, что российская сторона согласилась на прекращение огня с 9 по 11 мая «в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США».