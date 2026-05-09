Коста-Рику возглавила ставленница скандального экс-президента

Лаура Фернандес приняла присягу и официально вступила в должность президента Коста-Рики. В инаугурационной речи она объявила войну преступности и пообещала радикально реформировать судебную систему и законодательство в сфере безопасности.

«Коста-Рика не может мириться с позором, видя, как в ее институты проникает криминал. Мы не можем допускать, чтобы наркоторговцы находили лазейки в нашей системе»,— сказала она (цитата по Reuters).

Госпожа Фернандес анонсировала открытие тюрьмы строгого режима (по аналогии с сальвадорскими «мега-тюрьмами») и запуск «одного из самых современных центров полицейского видеонаблюдения в мире», передает AFP. «Моя рука не будет дрожать при столкновении с организованной преступностью»,— сказала она.

До избрания Лаура Фернандес возглавляла министерство национального планирования и администрацию президента. Она считается прямой преемницей Родриго Чавеса, который не смог баллотироваться на второй срок подряд по закону. На родине в отношении господина Чавеса велись расследования о коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании, а Конституционный суд признавал, что его действия попирали свободу слова в стране. Кроме того, во время работы во Всемирном банке его обвиняли в сексуальных домогательствах. Экс-президент все обвинения отрицал.

Законодательное собрание Коста-Рики дважды пыталось лишить Чавеса неприкосновенности, но безуспешно. Иммунитет сохранится за ним и после отставки — госпожа Фернандес назначит его на должность главы администрации президента, а также на пост министра финансов.

Оппозиция обвиняла экс-президента в том, что он ведет страну к авторитаризму, писала The Tico Times. При его правлении, как отмечает Reuters, количество убийств в стране достигло рекордных значений.