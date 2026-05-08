225 Екатерин спели «Катюшу» на крейсере в Новороссийске

В Новороссийске установили рекорд: 225 жительниц города по имени Екатерина спели песню «Катюша» на крейсере боевой славы «Михаил Кутузов». Женщины присоединились к флешмобу «100 Катюш поют песню «Катюша», который начался в Красноярске и прошел по всей стране.

Глава города Андрей Кравченко в своем MAX-канале рассказал, что Новороссийск по количеству участниц обогнал все остальные города России. Он отметил, что более двухсот тезок легендарного гвардейского миномета объединились, чтобы исполнить всеми любимую мелодию. По словам мэра, для Новороссийска исполнение «Катюши» — это дань уважения поколению победителей, напоминание о несгибаемой силе духа и единстве, которые помогли преодолеть все испытания. Кравченко добавил, что слова песни, полные любви и заботы о Родине, остаются такими же важными и сегодня.

«Катюша» — одна из самых узнаваемых песен советского времени и считается символом Великой Отечественной войны. Она была написана в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Первая запись песни на пластинке появилась в 1939 году в исполнении Валентины Батищевой.

В Новороссийске также готовятся к празднованию Дня Победы. Военный парад в честь 81-й годовщины Великой Победы начнется на улице Советов 9 мая в 10:00. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 8:00. Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Кравченко. Он написал, что прямую трансляцию парада организуют на его официальной странице во «ВКонтакте». Мэр также опубликовал карточки со схемой перекрытия движения и списком предметов, которые запрещено проносить. Он подчеркнул, что задействуют силы, средства и технические возможности всех структур и подразделений — военных, казачества, правоохранительных органов и ресурсы администрации, чтобы главное событие Дня Победы прошло спокойно и на самом высоком уровне.

Мария Удовик