В Ярославле с 12 мая закроют движение по улице Андропова

В Ярославле с 12 мая до 31 августа будет закрыто движение транспортных средств по участку улицы Андропова — от улицы Нахимсона до улицы Кирова. Соответствующий приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Андропова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица Андропова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Перекрытие связано с проведением дорожных работ, указывается в приказе. Улица Андропова входит в создаваемый пешеходный центр, ранее перекрытие этого участка анонсировал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

«К концу мая планируется переход на улицу Андропова. У часовни придется на какое-то время закрыть ее полностью. Надо будет поменять в этом месте систему отопления»,— сказал господин Трубачев на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета 6 мая.

В целом пешеходный центр Ярославля включает улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона, Кирова, Андропова и площадь у часовни Александра Невского. Улицу Максимова первой закрыли для движения, к настоящему моменту там практически завершено благоустройство и создана пешеходная зона. Также сейчас закрыты для проезда улицы Депутатская и Нахимсона: на этих участках работы ведутся. Завершить создание пешеходного центра намерены в третьем квартале 2026 года, последней будут ремонтировать улицу Кирова.