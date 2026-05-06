Благоустройство улицы Кирова в Ярославле начнется осенью

В Ярославле благоустройство улицы Кирова начнется осенью, этот участок станет завершающим в создании пешеходного центра. Об этом сообщил директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Господин Трубачев пояснил, что завершение всех работ в центре запланировано на третий квартал 2026 года. При этом большая их часть будет завершена к 1 сентября, ремонт же улицы Кирова начнется только осенью.

«Улицу Кирова не будем трогать, пока не выполним большую часть улиц: Нахимсона, Депутатскую. Приводим в гранитное покрытие, и только потом начнем разбирать улицу Кирова. Это осенний период»,— сказал господин Трубачев.

Алла Чижова