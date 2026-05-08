Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Bianchi AB / JV / Reuters Фото: Alessandro Bianchi AB / JV / Reuters

Тихая роскошь, кажется, надоела уже решительно всем. Обозреватель Vanity Fair Мариса Мельтцер пророчит ей смену — новый тренд, который она сама называет niche riche. В своем материале она рассуждает о том, что эстетика quiet luxury привела к определенной безликости: все стало слишком правильным, нейтральным и взаимозаменяемым, и в итоге перестало что-либо говорить о человеке. Чтобы разобраться, что приходит на смену, она едет в Санта-Фе — и именно там наблюдает, как формируется другой тип потребления. Речь идет о том, что состоятельные покупатели уходят от этого обезличенного «правильного» вкуса и начинают выбирать вещи с индивидуальностью: не очевидный люкс, а одежду, украшения и объекты с характером, историей, иногда даже с элементом странности.

При этом важно, что здесь меняется сама логика потребления: значение имеет не столько бренд и цена как маркер статуса, сколько контекст — кто это сделал, откуда это, почему это выглядит именно так. Мы возвращаемся к тому, что вещь должна рассказывать историю. Посмотрим, выйдет ли эта тенденция за пределы Санта-Фе, но лично мне она гораздо более симпатична: в ней есть индивидуальность, и одежда и аксессуары снова становятся высказыванием.

Анна Минакова