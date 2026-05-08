Для девяти ярославских музеев вводят единый график работы
В Ярославской области для государственных и муниципальных музеев будет единый график работы на весь год. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Он сообщил, что нововведение затронет девять музеев: Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, Музей истории города Ярославля, музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», музеи-заповедники в Переславле, Рыбинске и Угличе, а также музей кацкарей в Мышкине и Некрасовский краеведческий музей.
«Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20 часов, а в пятницу и субботу — до 21 часа»,— сообщил губернатор.
По информации областного правительства, в регионе — более 250 музеев различного профиля и статуса, чьи собрания насчитывают свыше 800 тыс. экспонатов. В 2025 году государственные музеи регионе посетили более 3 млн человек. Среди частных музеев особой популярностью пользуются Музей имени В. Ю. Орлова и музей «Музыка и время» в Ярославле, Музей утюга в Переславле-Залесском, музеи в селе Вятском.