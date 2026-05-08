Для девяти ярославских музеев вводят единый график работы

В Ярославской области для государственных и муниципальных музеев будет единый график работы на весь год. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»

Он сообщил, что нововведение затронет девять музеев: Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, Музей истории города Ярославля, музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», музеи-заповедники в Переславле, Рыбинске и Угличе, а также музей кацкарей в Мышкине и Некрасовский краеведческий музей.

«Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20 часов, а в пятницу и субботу — до 21 часа»,— сообщил губернатор.