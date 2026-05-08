На Кубани объем продаж презервативов вырос на 27%, до 78 млн рублей

В первом квартале 2026 года в Краснодарском крае объем продаж презервативов в денежном выражении вырос на 27%, достигнув 78,4 млн руб. (61,6 млн руб. в начале 2025 года), а продажи гормональных контрацептивов — на 8%, до 384,3 млн руб. (333,1 млн руб. в 2025 году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В количественном выражении объем продаж презервативов в регионе вырос на 10%: в январе—марте 2025 было продано 158,9 тыс. упаковок, в начале 2026 года — 174,5 тыс. упаковок.

Оральных контрацептивов в первом квартале 2026 года на Кубани продано 214,9 тыс. упаковок, тогда как годом ранее — 199,7 тыс. упаковок. Рост показателя — 8%.

В числе востребованных средств барьерной контрацепции значатся Contex (42,2%), Durex (39,3%), Maxus (5,2%), Ecstatix (3,6%) и C-Tex (2,8%).

Самыми востребованными противозачаточными таблетками стали Джес (19% от общего объема), Клайра (16,2%), Ярина (12,9%), Силует (5%) и Жанин (4,9%).

Наталья Белоштейн