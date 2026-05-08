Очередь за билетами на матчи «Локомотива» превысила 14 тысяч человек

В онлайн-очереди для покупки билетов на стартовые матчи финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» по состоянию на 11:30 стояли 14 069 человек. Продажа билетов стартовала на сайте ярославского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Билеты начали продавать 8 мая в 11:00. Билеты продают только на сайте, в кассах их будут реализовывать в день игр, если останутся. Матчи состоятся 11 и 13 мая в 14:30 и 19:00 соответственно. Стоимость билетов — от 2500 до 5500 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на территории Ярославской области откроют 21 фан-зону «Локомотива» для просмотра финала. В частности, в областном центре трансляции пройдут на Советской площади, на территории КСК «Вознесенский» и на площади Труда.

Алла Чижова