В Ярославской области откроют 21 фан-зону «Локомотива»

В Ярославской области матчи ХК «Локомотив» в рамках финала Кубка Гагарина будут транслировать в 21 фан-зоне во всех округах. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В финале «Локомотив» будет играть с казанским «Ак Барсом». Стартовые матчи пройдут 11 и 13 мая в Ярославле. Начало запланировано на 14:30 и 19:00. Затем — 15 и 17 мая в Казани, в 19:00 и 14:30 соответственно.

В Ярославле фан-зоны будут работать на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский». Также трансляция будет вестись на медиаэкране на площади Труда. В Рыбинске игру можно будет посмотреть во Дворце молодежи.

В муниципальных округах фан-зоны будут организованы по следующим адресам:

Переславль-Залесский — Народная площадь (в случае плохой погоды — в кинозале ДК);

Тутаев — Центральный парк;

Углич — молодежный центр «Солнечный»;

Борисоглебский — парк «Солнечный»;

Ростов Великий — Городской сад;

Пошехонье — кинотеатр «Юбилейный»;

Некрасовское — площадь перед ДК;

Рыбинский округ — поселок Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7;

Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;

Ярославский округ — хоккейный корт в Кузнечихе и парк «Березки» в Красных Ткачах;

Данилов — Советская площадь;

Брейтово — Дом культуры округа;

Некоузский округ — экран у хоккейного корта (улица Советская, 23);

Любим — парк «Большое сердце маленького города» (Советская площадь);

Мышкин — Успенская площадь;

Большое Село — стадион на улице Сурикова.

Впервые фан-зоны «Локомотива» организовали в 2025 году, когда команда играла в финале. В этом году фан-зоны стали открывать раньше — на этапе полуфинала.