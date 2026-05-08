В Ярославской области откроют 21 фан-зону «Локомотива»
В Ярославской области матчи ХК «Локомотив» в рамках финала Кубка Гагарина будут транслировать в 21 фан-зоне во всех округах. Об этом сообщили в правительстве области.
В финале «Локомотив» будет играть с казанским «Ак Барсом». Стартовые матчи пройдут 11 и 13 мая в Ярославле. Начало запланировано на 14:30 и 19:00. Затем — 15 и 17 мая в Казани, в 19:00 и 14:30 соответственно.
В Ярославле фан-зоны будут работать на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский». Также трансляция будет вестись на медиаэкране на площади Труда. В Рыбинске игру можно будет посмотреть во Дворце молодежи.
В муниципальных округах фан-зоны будут организованы по следующим адресам:
- Переславль-Залесский — Народная площадь (в случае плохой погоды — в кинозале ДК);
- Тутаев — Центральный парк;
- Углич — молодежный центр «Солнечный»;
- Борисоглебский — парк «Солнечный»;
- Ростов Великий — Городской сад;
- Пошехонье — кинотеатр «Юбилейный»;
- Некрасовское — площадь перед ДК;
- Рыбинский округ — поселок Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7;
- Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;
- Ярославский округ — хоккейный корт в Кузнечихе и парк «Березки» в Красных Ткачах;
- Данилов — Советская площадь;
- Брейтово — Дом культуры округа;
- Некоузский округ — экран у хоккейного корта (улица Советская, 23);
- Любим — парк «Большое сердце маленького города» (Советская площадь);
- Мышкин — Успенская площадь;
- Большое Село — стадион на улице Сурикова.
Впервые фан-зоны «Локомотива» организовали в 2025 году, когда команда играла в финале. В этом году фан-зоны стали открывать раньше — на этапе полуфинала.